Αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, στον Άγιο Δημήτριο, όταν νεαρός επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτη.

Ο δράστης τραυμάτισε το θύμα στην πλάτη και το κεφάλι πριν τραπεί σε φυγή, με τον 18χρονο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός 23χρονου υπόπτου.

Μαχαιρώματα στην πλάτη και το κεφάλι – Στον «Ευαγγελισμό» το θύμα

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Αμέσως μετά το χτύπημα, ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο νεαρό στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι ιατροί προχώρησαν στην συρραφή των τραυμάτων του με ράμματα.

Προσαγωγή 23χρονου υπόπτου στο Τμήμα Ασφαλείας

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

Βάσει των περιγραφών που υπέδειξαν αυτόπτες μάρτυρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου έναν 23χρονο ως βασικό ύποπτο.

Αναμένεται η διαδικασία αναγνώρισής του από το 18χρονο θύμα.