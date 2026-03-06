Αναστάτωση προκλήθηκε στον χώρο των αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για αλλαγή συναλλάγματος ξεκίνησαν να τσακώνονται και πιάστηκαν στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε άλλους ταξιδιώτες και στο σημείο έσπευσε η ασφάλεια του αεροδρομίου, η οποία παρενέβη, προκειμένου να αποκαταστήσει τη τάξη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών κλιμακώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο ένας εκ των δύο ανδρών φαίνεται πως κρατούσε ισραηλινή σημαία και άγνωστος είναι, μέχρι στιγμής, ο λόγος για τον οποίο γρονθοκόπησε τον δεύτερο.

Οι αρμόδιες Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα που ξεκίνησε τον καβγά και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.