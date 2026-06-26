Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, την 26η Ιουνίου 1996, όλη η χώρα αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα.

Ο λόγος για τον αείμνηστο πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν απλώς μια κηδεία, πλήθος κόσμου «ξεχύθηκε» στους δρόμους της Αθήνας για το τελευταίο «αντίο».

Ειδικότερα, από τη Μητρόπολη μέχρι το Α’ Νεκροταφείο, οι δρόμοι πνίγηκαν στα λουλούδια και οι πολίτες με δάκρυα στα μάτια πενθούσαν για τον χαμό του. Το φέρετρο του ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και το πράσινο λάβαρο και προχωρούσε αργά μέσα από τα «ανθρώπινα κύματα».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η Ελλάδα στις 26 Ιουνίου του 1996, δεν έχασε απλά έναν ηγέτη, αλλά ήταν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής γεμάτης πάθος, ελπίδα και μεγάλες αλλαγές. Ο κόσμος φώναζε «Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς», οδεύοντας προς την τελευταία του κατοικία.

Η συγκίνηση των πολιτών ήταν πραγματική, δεν υπήρχε απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, αγκαλιάζονταν , έκλαιγαν και άπλωναν τα χέρια τους με σκοπό να αγγίξουν τη νεκροφόρα. Για τους πολίτες ήταν το δικό τους «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που τους έβγαλε από το περιθώριο.

Η πομπή έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο και ο πόνος από βουβός έγινε ιαχή που ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα.

Ο μεγάλος αποχαιρετισμός

Η ημέρα της κηδείας του μεγάλου ηγέτη άνηκε στους απλού πολίτες, όχι στους επίσημους και τα πρωτόκολλα, έβλεπες ολόκληρες γενιές να πενθούν για έναν άνθρωπο δικό τους. «Μας έμαθες να κοιτάμε ψηλά, Ανδρέα!», φώναζαν, κλαίγοντας.

Άνθρωποι από την επαρχία ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν, κρατούσαν λουλούδια, σαν να κρατούσαν τις αναμνήσεις.

Το αίσθημα της συλλογικής ορφάνιας

Άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν μαζί, μοιραζόμενοι το ίδιο βαθύ αίσθημα ορφάνιας.

Για τον απλό λαό, εκείνη η ζεστή μέρα του Ιουνίου δεν ήταν απλώς ο αποχαιρετισμός ενός πολιτικού. Ήταν το τελευταίο, συγκινητικό αντίο στον δικό τους «Ανδρέα», με την κραυγή «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!» να σφραγίζει για πάντα τη μνήμη του.

Οι επικήδειοι

Στην κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου εκφωνήθηκαν 12 επικήδειοι λόγοι, με πρώτο αυτόν του τότε πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη.

Όμως, ο επικήδειος λόγος του γιου του, Γιώργου Παπανδρέου, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός.

«Τα έμαθες τα νέα, πατέρα; […] Πατέρα, θέλουμε να σου μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως κάθε φορά που συνέβαινε κάτι σημαντικό. Τα νέα είναι τα εξής: ένας σπουδαίος άνδρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, ο πατέρας μας, έφυγε. Και θέλουμε να σου πούμε κάτι ακόμη: Σε αγαπάμε. Όλοι που μαζεύτηκαν εδώ, σε αγαπάνε. Όλοι μας ορφανέψαμε. Γεια σου, πατέρα».

Σημειώνεται ότι στην κηδεία του σπουδαίου πολιτικού της μεταπολιτευτικής Ελλάδας παρευρέθηκαν 100 πολιτικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο.

Ανάμεσά τους, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ρούμπιν (εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κλάους Χενς, ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Πιέρ Μωρουά και άλλοι.