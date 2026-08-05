Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ράμα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη στο οδικό τμήμα από Μυρώνια προς Ράμα, σε απόσταση μόλις 500 μέτρων πριν από τον οικισμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 32χρονη οδηγός –κάτοικος της περιοχής– έχασε για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί από την πορεία του και να βρεθεί στο κενό.

Επιχείρηση ανάσυρσης από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός στις Αρχές. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έσπευσαν στην περιοχή, στήνοντας επιχείρηση για την προσέγγιση του οχήματος και την ανάσυρση της οδηγού από το δύσβατο σημείο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη 32χρονη γυναίκα, η οποία ευτυχώς διατήρησε τις αισθήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσωσης.

Διακομιδή για την παροχή πρώτων βοηθειών

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη οδηγός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: ilialive.gr