Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος της Άνδρου μοιάζει να μην έχει ενημερωθεί ότι η χούντα έπεσε εδώ και 50 χρόνια, οπότε χρησιμοποιεί ακόμα πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, προκειμένου να αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες.

Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 10 Σεπτεμβρίου στο νησί, για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αλέξανδρου Γουλανδρή, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για την στάση του κ. Τασούλα κατά την «ατυχή» (σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του Πρωθυπουργού) προανακριτική της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο διοικητής της Αστυνομίας… κατέσχεσε με το έτσι θέλω τα πανό που κρατούσαν γυναίκες και συνέλαβε διαδηλωτή που αντιστάθηκε.

Μία γυναίκα βιντεοσκόπησε τις κινήσεις του και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Eχει το δικαίωμα ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί!

Εσείς, αυτό που κάνετε από που προκύπτει;

-Σας έχουν πει πως είμαι κουφός;

-Γιατί το κάνετε;

-Γιατί φωνάζετε; (… αυτό ήταν το πρόβλημά του)

Ακούω, πιο σιγά. Δεν είμαι κουφός!

-Πείτε μου γιατί το κάνατε;

-EΤΣΙ!

-Ετσι; Αυτό τι είναι, χουντικό είναι αυτό τώρα που κάνετε;

Ο Διοικητής φεύγει γρήγορα απέναντι και αρπάζει βίαια το πανό για τα Τέμπη από τα χέρια μανάδων.

Η γυναίκα του φωνάζει:

-Αυτό τι είναι τώρα που κάνετε;

Απαγορεύεται, το καταλαβαίνετε;

O κόσμος τον αποδοκιμάζει.

-Αλήθεια τώρα; Από που και έως που άνθρωπέ μου;

Ο Διοικητής συνεχίζει το τροπάρι του:

-Δεν είμαι κουφός.

-Οχι κουφός δεν είστε, παράνομος είστε.

Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα;

Πείτε μου, ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα;

O κόσμος την χειροκροτάει.

-Πείτε μου τον νόμο! Αστυνομικός δεν είστε;

-Μην φωνάζετε, της απαντά ο Διοικητής.

-Oχι να μου απαντήσετε, αν δεν θέλετε να φωνάζω. Αφού δεν ξέρετε τον νόμο άνθρωπέ μου.

Την πλησιάζει… πλαγιομετωπικά. Εκείνη δεν κωλώνει.

-Πείτε μου, πείτε μου τον νόμο. Γιατί δεν τον ξέρετε τον νόμο. Από που και ως που απαγορεύεται οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται!

Αυτός απαντάει μόνο:

-Μην φωνάζετε, δεν είμαστε κουφοί…

-Aπό που και ως που οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό!

Σε ένα δημόσιο χώρο!

Ποιος είναι ο Διοικητής με τις χουντικές πρακτικές

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο αστυνόμος β´ ονομάζεται Μάινας Βασίλης και είναι Διοικητής στην Άνδρο. Έχει προαχθεί βάση των ετών υπηρεσίας, δεν προέρχεται από σχολή και προφανώς γι αυτό… αγνοεί τη νομοθεσία.

Είναι φανατικός οπαδός της Νέας Δημοκρατίας και υπηρέτησε μάλιστα στην Προεδρία της Δημοκρατίας λόγω συγγένειας μα τον διάσημο φροντιστή του Καραμανλή Θόδωρο.

Αν και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση ειρηνικών διαμαρτυριών των πολιτών, δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τον έλεγχο των αυθαιρέτων στο νησί.

Τι λένε για όλα αυτά οι φυσικοί και πολιτικοί προϊστάμενοί του;