Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (16/9), σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερα του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.

Επίσης στη μάχη κατά της κατάσβεσης, έχουν κινητοποιηθεί δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.