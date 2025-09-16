Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (16/9), σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερα του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.
Επίσης στη μάχη κατά της κατάσβεσης, έχουν κινητοποιηθεί δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.
