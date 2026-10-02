Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 01/10 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη της Άνδρου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και εθελοντές.

Το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο γίνεται δυσκολότερο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο νησί.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Φανερωμένη στην Άνδρο. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 1, 2026

Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς ενημέρωσε και ο Δήμος Άνδρου, επισημαίνοντας ότι οι φλόγες από την περιοχή της Φανερωμένης έχουν κατεύθυνση προς το Στενό της Άνδρου.

Από την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΣΕΔΑ και η Πολιτική Προστασία του Δήμου, με τα συνεργεία να επιχειρούν από κοινού προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του μετώπου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η μάχη με τις φλόγες δίνεται «υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες», καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι «δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς».

Πρόσθετο εμπόδιο στις προσπάθειες κατάσβεσης αποτελεί η νύχτα, καθώς η χαμηλή ορατότητα, σε συνδυασμό με τη δυσκολία προσέγγισης ορισμένων σημείων, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί» και να μην κατευθύνονται προς την περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά.

Παράλληλα, καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και «να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές».