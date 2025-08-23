Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια επισκεπτών και λουομένων ελλοχεύει η κατολίσθηση στην παραλία του Συνετίου στην Άνδρο.

Η περιοχή, μετά την μεγάλη κατολίσθηση που υπέστη τον Απρίλιο, είναι γεμάτη από χαλαρά βράχια και ασταθή πρανή, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σήματα ή επίσημες απαγορεύσεις, πολλοί λουόμενοι, και ιδιαίτερα παιδιά, συνεχίζουν να πλησιάζουν την επικίνδυνη ζώνη, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και προειδοποιεί τους επισκέπτες να αποφεύγουν την περιοχή, μέχρι να υπάρξει επίσημη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κίνδυνος μίας εκ νέου κατολίσθησης, παραμένει ορατός.