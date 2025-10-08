Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Τρίτης, την Άνδρο. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Νειμποριό, το ποτάμι ξεχείλισε παρασύροντας φερτά υλικά, χώμα και κλαδιά, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να πλημμυρίσουν με τόνους λάσπης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Άνδρου «η Πολιτική Προστασία του Δήμου, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Θεοδόση Σουσούδη και του ειδικού συνεργάτη Γιάννη Μπακέλα, αντέδρασε άμεσα».

Από την πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου, επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο τροχονόμους ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ενώ συνεχίζονται και σήμερα, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η έξοδος του χειμάρρου και να καθαριστούν οι δρόμοι που πλημμύρισαν.

Ο Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του, βρέθηκαν στο σημείο του προβλήματος, δίνοντας οδηγίες και συντονίζοντας τις εργασίες για την ταχύτερη επαναφορά της κανονικότητας.

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά χθες (07/10) τα μεσάνυχτα και συνεχίζονται και σήμερα (08/10), ώστε να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να είναι πλήρως προσβάσιμος.

Έχουν δοθεί συστάσεις στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Ο Δήμος Άνδρου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα.