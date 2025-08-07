Ανείπωτη οδύνη και θρήνος για τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης πέθανε η κόρη του Λένα, σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και είχε μεταφερθεί εκεί από το Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη επιληπτική κρίση. Άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία όμως δεν καρποφόρησε.

Η νεαρή κοπέλα, μετά το επιληπτικό επεισόδιο υπέστη ανακοπή.

Τραγικές φιγούρες στον Ευαγγελισμό η μητέρα και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η συλλυπητήρια δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του.»

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Η ανάρτηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μαμάς της, Γεωργίας, και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Όταν βαπτίστηκε, πήρε το όνομα της γιαγιάς της, Ελένης- Λένας Ζάννα.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City.

Η Λένα Σαμαρά ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.