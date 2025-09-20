Σκηνές ωμής βίας διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο, με νεαρούς να χτυπιούνται ανελέητα, ενώ ένας τραυματίας κατέληξε στο Νοσοκομείο.

Το βίαιο περιστατικό συνέβη στον τουριστικό δρόμο με τα μπαρ που κάθε βράδυ γεμίζει από νεαρόκοσμο και τουρίστες, περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, όταν σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων. Οι νεαροί χτυπούσαν ανελέητα ο ένας τον άλλον, ενώ κάποιος από αυτούς πέταξε με το κεφάλι έναν άλλο πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Το σκηνικό τερματίστηκε με την άφιξη τριών περιπολικών, που έσπευσαν στο σημείο όταν ειδοποιήθηκαν από περιοίκους.