Οι άνεμοι στην Αττική έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ το Σάββατο 27/6, προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας και θέτοντας ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μιχαλακοπούλου, όπου ένας τεράστιος κορμός δέντρου καταπλάκωσε διερχόμενο αυτοκίνητο, με την οδηγό να εγκλωβίζεται στην καμπίνα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα χωρίς τραυματισμό, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του κορμού, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν νέοι κίνδυνοι.

Το συμβάν αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σφοδρότητα των ανέμων που πλήττουν τη χώρα, καθώς το ισχυρό μελτέμι δεν αυξάνει μόνο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά δημιουργεί και σοβαρούς κινδύνους μέσα στον αστικό ιστό, με πτώσεις δέντρων, κλαδιών, πινακίδων και άλλων αντικειμένων.

Άνεμοι-ρεκόρ: Ριπή 124 χιλιομέτρων την ώρα στην Πεντέλη

Τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια βορείων ανέμων του φετινού καλοκαιριού.

Η μεγαλύτερη ριπή ανέμου σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης και έφτασε τα 124 χιλιόμετρα την ώρα, τιμή που αντιστοιχεί σε θυελλώδεις συνθήκες, ικανές να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Ακολούθησαν:

Παξιμάδα Καρύστου: 111 χλμ./ώρα

Αυλώνας Χίου: 105 χλμ./ώρα

Γεράκι Λακωνίας: 101 χλμ./ώρα

Λαύριο: 98 χλμ./ώρα

Πάρνηθα: 92 χλμ./ώρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι «μπήκαν» μέσα στην Αθήνα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι πολύ ισχυρές ριπές δεν περιορίστηκαν στις κορυφές των βουνών, αλλά επηρέασαν ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό της Αττικής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις:

Κηφισιά: 79 χλμ./ώρα

Κίτσι Κορωπίου: 77 χλμ./ώρα

Καλύβια: 74 χλμ./ώρα

Παλλήνη: 72 χλμ./ώρα

Περιστέρι: 71 χλμ./ώρα

Βαρυμπόμπη: 69 χλμ./ώρα

Αγία Παρασκευή: 68 χλμ./ώρα

Άνω Λιόσια, Μεταμόρφωση, Φάληρο και Νέος Κόσμος: έως 63 χλμ./ώρα

Υμηττός – Δάφνη: 60 χλμ./ώρα

Γκάζι: 58 χλμ./ώρα.

Οι συγκεκριμένες τιμές εξηγούν γιατί καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επικίνδυνα περιστατικά, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Εκρηκτικό «κοκτέιλ» με άνεμο, ζέστη και ξηρασία

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, θεωρούνται από τις πλέον επικίνδυνες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και η βλάστηση ιδιαίτερα ξηρή, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά εύφλεκτο περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

«Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές

Παράλληλα με τους θυελλώδεις ανέμους, βρίσκεται σε ισχύ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) για αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των εθελοντικών ομάδων, καθώς ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες:

να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και παλιές κατασκευές,

να ασφαλίζουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και ταράτσες,

να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες,

να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή φωτιά.

Με τους ανέμους να αναμένεται να διατηρηθούν ισχυροί και την Κυριακή, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες τόσο για την πολιτική προστασία, όσο και για την ασφάλεια των πολιτών.

Οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο

Ένα ιδιαίτερα έντονο καλοκαιρινό σκηνικό διαμορφώνεται στη χώρα, με το επίσημο δελτίο καιρού να σημαίνει συναγερμό για την επικράτηση θυελλωδών βοριάδων, οι οποίοι θα πνέουν παράλληλα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Για σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου και αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, καθώς και σε συγκεκριμένα τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με εκδήλωση τοπικών όμβρων ή βροχών στα βόρεια ορεινά τμήματα.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από αργά το βράδυ, ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου

Το σκηνικό του καιρού δεν αλλάζει την Κυριακή. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν «καρφωμένοι» στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και την ανατολική χώρα.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στα 5-7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στους 33°C. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις το απόγευμα, με εκδήλωση μεμονωμένων όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στη νότια Κρήτη ο υδράργυρος θα δείξει τις υψηλότερες τιμές, αγγίζοντας τους 33°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και

στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.