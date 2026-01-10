Ανεμοστρόβιλος, με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 150 χλμ./ώρα, φτάνοντας σχεδόν τα 14 μποφόρ, σάρωσε το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου, την Αλεξανδρούπολη.

Το φαινόμενο ξέσπασε ξαφνικά λίγο μετά τις 19:00, προκαλώντας φόβο και τρόμο σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο και κινδύνεψαν σοβαρά να δεχτούν ιπτάμενα αντικείμενα στο κεφάλι.

Συνοδευόμενος από χαλάζι, ο ανεμοστρόβιλος άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές, μεταξύ των οποίων πτώσεις δέντρων -σε πολλές περιπτώσεις επάνω σε σταθμευμένα οχήματα-, θραύση τζαμαριών στις παραλιακές και όχι μόνο επιχειρήσεις, μετακινήσεις αντικειμένων, όπως τραπεζοκαθισμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμη και δικύκλων.

Έντονο είναι το αποτύπωμα της καταιγίδας και στον αερολιμένα «Δημόκριτος», όπου σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη, Στέλιο Ζαντανίδη, έχουν ήδη καταγραφεί τρία κατεστραμμένα εκπαιδευτικά αεροπλάνα, σπασμένα παράθυρα, πεσμένες ψευδοροφές και πολλές μικρότερες καταστροφές, οι οποίες ωστόσο στο σύνολό τους δεν επηρεάζουν επιχειρησιακά τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Δαστερίδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάνει λόγο για μεγάλες καταστροφές, σημειώνοντας πως είναι ευτύχημα που λόγω της έντονης βροχόπτωσης δεν κυκλοφορούσε κόσμος και δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δυστυχήματα.

«Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους ενώ κάτοικοι και πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Έχουμε αποκλείσει σχεδόν όλα τα πάρκα λόγω της πτώσης πάρα πολλών δέντρων χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί γιατί έβρεχε και δεν κυκλοφορούσε κόσμος. Δέντρα υγιή έσπασαν υποκύπτοντας στη μανία του αέρα. Στο παραλιακό μέτωπο του κεντρικού αστικού ιστού υπέστησαν ζημιές πολλά καταστήματα καθώς σπάσανε τζαμαρίες, ξηλώθηκαν κατασκευές, μετακινήθηκαν τραπεζοκαθίσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δαστερίδης.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον κ. Δαστερίδη, την Κυριακή (11/1) από τις 10:00, οι πληγέντες μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου προκειμένου να δηλώσουν στην τριμελή δημοτική επιτροπή τις ζημίες που υπέστησαν, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες για την άμεση και πλήρη αποτύπωση των καταστροφών και τη συντομότερη δυνατόν ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης/αποζημιώσεων. Τέλος, το πρωί της Κυριακής, στις 10:30, θα συνέλθει εκτάκτως το διευρυμένο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

Σημειώνεται πως ζημιές προκλήθηκαν και σε βάρκες στο λιμένα της πόλης καθώς και σε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολη το μέγεθος των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Αν και κράτησε λίγα λεπτά, ήταν ένα φαινόμενο που παρόμοιο είχε δεκαετίες να εμφανιστεί στην περιοχή, όπως λένε οι κάτοικοι που με τρόμο βίωσαν το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ριπές που καταγράφηκαν από το ειδικό μηχάνημα του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, έφτασαν τα 156 χλμ./ώρα, τιμή που θεωρείται εξαιρετικά υψηλή και επικίνδυνη όταν είναι μέσα σε πόλη, χωρίς προειδοποίηση και σε μικρό χρονικό διάστημα.

