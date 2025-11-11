Πολλές ζημιές άφησε πίσω της μία ξαφνική ανεμοθύελλα που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) στην Πάτρα. Τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες αλλά και δέντρα δεν έμειναν στη θέση τους από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, η ανεμοθύελλα ήταν ιδιαίτερα έντονη για περίπου δύο λεπτά, με ριπές ανέμου υψηλής έντασης, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Στη Γούναρη και την Κορίνθου, σπασμένες τζαμαρίες καταστημάτων αποτέλεσαν το άμεσο αποτέλεσμα της έντασης του ανέμου, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του pelop.gr.

Λύγισαν ακόμα και τα δέντρα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας περαιτέρω φθορές.

Απίστευτο βίντεο από κάμερα καταστήματος τη στιγμή που ξεσπά η ανεμοθύελλα

Η ένταση της ανεμοθύελλας ήταν τρομακτική, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ από κάμερα καταστήματος. Ο θυελλώδης άνεμος λύγισε φυτά που βρίσκονταν σε γλάστρες, ενώ παρέσυρε κάποιες ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα από εξωτερικό χώρο μαγαζιού εστίασης.

Εντός του καταστήματος, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έπεσαν και αντικείμενα στο πάτωμα, με τους πελάτες να τρέχουν πανικόβλητοι.

Κ.Κ.

Πηγή: Με πληροφορίες από pelop.gr, ΕΡΤ