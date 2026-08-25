Η δραματική ανεπάρκεια υποδομών και η χρόνια υποστελέχωση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους αποτυπώνουν μία από τις πλέον οξείες παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μόνο 69 κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας ανηλίκων στη χώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη, η χώρα διαθέτει μόλις 69 κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας ανηλίκων συνολικά, με την κατάσταση στην Αττική και τη Νότια Ελλάδα να διαγράφεται ιδιαίτερα έκρυθμη, καθώς η μοναδική εξειδικευμένη μονάδα για εφήβους 14 έως 18 ετών στεγάζεται στο «Σισμανόγλειο» και διαθέτει μόλις 10 κλίνες.

Η οριακή αυτή διαθεσιμότητα προσκρούει στην πραγματικότητα της αυξημένης συχνότητας εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών στις ηλικίες 16 έως 18 ετών, οδηγώντας αναγκαστικά σε εισαγγελικές παραγγελίες για νοσηλεία ανηλίκων σε κλινικές ενηλίκων, όπως το «Δρομοκαΐτειο», πρακτική που συνιστά ευθεία παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού.

Παρά τους σχεδιασμούς της τελευταίας δεκαετίας για την ανάπτυξη νέων τμημάτων, η εφαρμογή τους παραμένει καθηλωμένη λόγω γραφειοκρατικών και στελεχιακών αγκυλώσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου καταγράφεται παντελής έλλειψη κατάλληλης κτιριακής υποδομής, αλλά και το «Αγία Βαρβάρα», όπου, παρά την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων από το 2022, η μονάδα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, λόγω αδυναμίας στελέχωσης.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω στην περιφέρεια, αναγκάζοντας οικογένειες σε πολυδάπανες μετακινήσεις που παρεμποδίζουν τη μετανοσοκομειακή παρακολούθηση, ενώ η απουσία διερμηνέων και εξειδικευμένων πρωτοκόλλων καθιστά σχεδόν αδύνατη την ουσιαστική φροντίδα ευάλωτων ομάδων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Σε συνδυασμό με τις αυθαίρετες μετακινήσεις του ήδη ελλιπούς νοσηλευτικού προσωπικού και την απουσία μηχανισμών αξιολόγησης, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη για αναδιοργάνωση του συστήματος παιδικής προστασίας με επίκεντρο την ψυχική υγεία.

Απόσπασμα από την Ειδική Έκθεση «Οργάνωση και λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους» του Συνηγόρου του Πολίτη:

«Η Έκθεση παραθέτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προβαίνοντας και σε μία πρώτη αξιολόγηση των πρόσφατων αλλαγών που επήλθαν με τον Ν. 5129/2024 «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», για την πλήρη αποτίμηση των οποίων θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφαρμογής.

Βασική διαπίστωση σε ό,τι αφορά στον τομέα της ψυχιατρικής νοσηλείας αποτελεί η σοβαρή ανεπάρκεια κλινών για εφήβους 14 έως 18 ετών, και ιδίως για το ηλικιακό φάσμα 16 έως 18 ετών, όπου εμπίπτει η πλειονότητα των εφήβων που εκδηλώνουν ψυχικές διαταραχές που χρήζουν νοσηλείας.

Επιπλέον, οι ανεπαρκείς μονάδες ψυχιατρικής νοσηλείας παιδιών και εφήβων, σχεδόν στο σύνολό τους, αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό επιστημονικό, καθώς και διοικητικό προσωπικό, με επιπτώσεις στην λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.»

Οι προτάσεις του Συνηγόρου

Προκειμένου να βελτιωθούν τα κενά που διαπίστωσε, ο Συνήγορος μεταξύ άλλων προτείνει: