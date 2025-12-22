Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κ. Ανεστίδης, απάντησε σε καταγγελίες, που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, σε συνέντευξή του, στο ΕΡΤnews.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές και ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν με πληροφορίες, για τις δήθεν δεσμεύσεις των λογαριασμών του.Διαψεύδει τη δέσμευση των λογαριασμών του

Ο κ. Ανεστίδης διευκρίνισε ότι οι αρχικές πληροφορίες, που ανέφεραν πως οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ήταν δεσμευμένοι, ήταν λανθασμένες και διορθώθηκαν άμεσα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι αν οι λογαριασμοί του πράγματι ήταν δεσμευμένοι, δεν θα είχε καταφέρει να λάβει την επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17 Δεκεμβρίου, ούτε να λάβει επιδοτήσεις.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι αν οι λογαριασμοί του ήταν υπό κατάσχεση ή είχαν δεσμευτεί από τις Αρχές, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, όπως η μεταφορά ποσού 6.000 ευρώ σε άλλον λογαριασμό, την οποία έκανε πρόσφατα.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τη συνέντευξή του

Η αγροτική του δραστηριότητα και οι επιδοτήσεις

Ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί είναι κατά κύριο λόγο ιδιόκτητα, με μόλις ένα από αυτά να είναι ενοικιαζόμενο. Το 80% της παραγωγής του αφορά καλλιέργεια ρυζιού, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορά καλαμπόκι. Όλες οι καλλιέργειες είναι δηλωμένες κανονικά στις αρμόδιες Αρχές, και η τελευταία επιδότηση που έλαβε ανήλθε σε 3.911 ευρώ.

Αναφορικά με το ποσό των 122.000 ευρώ που έχει προκαλέσει αμφισβήτηση, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει λάβει κάποια επιδότηση ή ενίσχυση αυτού του ύψους και δεν γνωρίζει από πού προέρχεται αυτή η καταγγελία. Ανέφερε μάλιστα ότι από το 2006 μέχρι σήμερα, δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις που λαμβάνει.

Απάντηση στην στοχοποίηση και τις νομικές ενέργειες

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η όλη υπόθεση συνδέεται με την έντονη κριτική που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι επιχειρείται να στοχοποιηθεί προσωπικά μέσω της δημοσιότητας γύρω από το όνομά του.

Όπως ανέφερε, τα δημοσιεύματα που τον αφορούν δεν είναι μόνο ανακριβή, αλλά και εσκεμμένα διαστρεβλωμένα για να πλήξουν τη φήμη του και να σπιλώσουν τον αγροτικό κόσμο γενικότερα. Ειδικότερα, υποστήριξε πως μέσω της «στοχοποίησης» του προσώπου του, επιδιώκεται να πληγεί συνολικά η αξιοπιστία των αγροτικών οργανώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων.

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, κ. Τσικρικάς, ανακοίνωσε ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον του ψευδούς και ανυπόγραφου δημοσιεύματος που περιλαμβάνει τις ανακρίβειες σχετικά με τις δήθεν δεσμεύσεις των λογαριασμών του.

Σύμφωνα με τον κ. Τσικρίκα, το πρώτο βήμα θα είναι η νομική διαδικασία για την ανάκληση του δημοσιεύματος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες νομικές ενέργειες για την προστασία της φήμης του εντολέα του.

Διαβεβαίωση για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων

Ο Κ. Ανεστίδης, κλείνοντας τη συνέντευξή του, δήλωσε κατηγορηματικά: «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις». Ανέφερε επίσης πως ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του και ότι όλες οι ενισχύσεις που έχει λάβει έχουν γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς την νομοθεσία και τις διαδικασίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κ. Ανεστίδης επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να αποκαταστήσει τη φήμη του, αρνούμενος τις κατηγορίες που τον συνδέουν με παράνομες επιδοτήσεις.