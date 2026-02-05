Αμφιλεγόμενη παιδαγωγική μέθοδος αναστάτωσε σχολείο της Αθήνας. Η πρακτική αυτή ονομάζεται «ανεστραμμένη τάξη».

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για να ζητήσει την άποψη εκπαιδευτικών για την περίπλοκη αυτή πρακτική.

Μέλη της ΟΛΜΕ μίλησαν στη «Ζούγκλα» για την «ανεστραμμένη τάξη» και ανέφεραν ότι είναι μια μέθοδος, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα αξιόπιστη.

Υπάρχει παιδαγωγική ελευθερία και επιτρέπεται οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους στο μάθημα αλλά επειδή πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία, οι πιθανότητες λάθους είναι πολλές.

Ο μαθητής καλείται να αντιληφθεί μόνος του κομμάτι της διδακτικής ύλης και να το διδάξει ο ίδιος στους συμμαθητές του. Κάτι τέτοιο καθίσταται δύσκολο, γιατί προϋποθέτει να υπάρχουν οι βάσεις, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα σεμινάριο επιμόρφωσης σχετικά με την συγκεκριμένη μέθοδο στην Ελλάδα.

Κλείνοντας μας ενημέρωσαν πως η «ανεστραμμένη τάξη» δεν παρατηρείται να χρησιμοποιείται συχνά στην χώρα μας.

Αναστάτωση σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής

Καθηγήτρια Ιστορίας σε δημόσιο λύκειο της Αγίας Παρασκευής χρησιμοποιεί την «εναλλακτική μέθοδο» και καταγγέλλεται για περιστατικά λεκτικής κακοποίησης σε βάρος μαθητών και για έντονη ψυχολογική πίεση. Τα περιστατικά αφορούν μαθητές Α’ Λυκείου.

Στη μέθοδο της «εναλλακτικής διδασκαλίας», ο μαθητής καλείται να πάρει ένα κομμάτι της διδακτικής ύλης, να το μάθει στο σπίτι και επιστρέφοντας στο σχολείο την επόμενη μέρα να το μεταδώσει, όπως το αντιλήφθηκε στους συμμαθητές του.

Στην προκειμένη περίπτωση, συστηματικά η συγκεκριμένη φιλόλογος δεν παραδίδει μάθημα στα παιδιά και χρησιμοποιεί την παραπάνω πρακτική.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του μαθήματος από τους μαθητές, η καθηγήτρια προσβάλει με εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς τα παιδιά, λέγοντας «τι ξεφτιλίκια είναι αυτά», «τι ρεζίλι είναι αυτό».

Έτσι και αλλιώς, η συγκεκριμένη παιδαγωγική μέθοδος μπορεί να κάνει τους μαθητές να αισθάνονται πίεση, καθώς η ευθύνη είναι μεγάλη, συνάμα όμως με τις προσβολές της καθηγήτριας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δυσάρεστη.