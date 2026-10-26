Μορφή… χιονοστιβάδας έχει πάρει πλέον η ανεξέλεγκτη βία ανάμεσα σε ανήλικους, με τις μεταξύ τους συμπλοκές που καταλήγουν σε βίαιους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, να τείνουν να γίνουν πλέον καθημερινό φαινόμενο τόσο στο νομό Αττικής, όσο και σε άλλες περιοχές τη χώρας.

Τέσσερις τραυματίες ανήλικοι στα Νοσοκομεία Παίδων το Σαββατοκύριακο

Μόνο το Σαββατοκύριακο (24-25/10) που μας πέρασε τέσσερα ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, μεταφέρθηκαν τραυματισμένα μετά από συμπλοκές στα δύο Νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ, το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και το «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Πρόκειται για έναν 12χρονο από τα Μέγαρα, δύο 14χρονους από τα Εξάρχεια και το Μαρούσι και έναν 15χρονο από το Μαρούσι.

«Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Όπως και οι μεταξύ τους συμπλοκές. Στα νοσοκομεία διαπιστώνουμε αυξητική τάση. Τραυματισμοί από βίαιες συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων σημειώνονται σε σχολεία, σε πλατείες, ακόμη και στους δρόμους, οπουδήποτε… Πολλά συμβάντα μάλιστα θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο ανήλικα παιδιά», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, «κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου» και αναρωτιέται:

«Που είναι η ενεργοποίηση των οικογενειών, των σχολείων, του κράτους;»

«Που είναι η ενεργοποίηση των οικογενειών, των σχολείων, του κράτους κοινωνικής προστασίας; Το 2025 μεταφέρθηκαν 1.000 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών στα παιδιατρικά τμήματα διάφορων νοσοκομείων αλλά και στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Εξ’ αυτών τα 400, στα δύο παιδιατρικά Νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ, το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και το «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Φέτος, όπως πάνε τα πράγματα, θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ανήλικα τραυματισμένα παιδιά που θα προσέλθουν στα επείγοντα των νοσοκομείων ανά τη χώρα. Εξ’ αυτών τα 600 -περίπου- ανήλικα παιδιά αναμένεται να προσέλθουν στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Μέχρι τώρα από τις αρχές του τρέχοντος έτους προσέρχονται για νοσηλεία ή πρώτες βοήθειες στα δύο νοσοκομεία Παίδων των Αθηνών, πάνω από 50 παιδιά κάθε μήνα τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ τους. Τι άλλο πρέπει να δούμε σαν κοινωνία για να κινητοποιηθούμε και να δράσουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας;», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.