Ένας Αρχιφύλακας, σε καθεστώς απομάκρυνσης, λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του. Ένας εμβληματικός βαρυποινίτης, αλβανικής καταγωγής, ένας Βούλγαρος εκτελεστής που εκτίει ισόβια και ένας Ζακυνθινός εκτελεστής, ο οποίος τελικά εκτελείται στο γραφείο του Αρχιφύλακα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού.

Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτό είναι το σκηνικό, στο πλαίσιο του οποίου εξελίσσεται μία από τις πλέον μυστηριώδεις εκτελέσεις στην ιστορία των ελληνικών φυλακών.

Ο Ζακυνθινός, έμπειρος και δοκιμασμένος στο έγκλημα, εισβάλλει στο γραφείο του Αρχιφύλακα με ένα πιστόλι 38άρι, με πρόθεση να τον σκοτώσει Ο Βούλγαρος, που τον περιμένει, τον αφοπλίζει και τον πυροβολεί στο κεφάλι.

Ο τρίτος της παρέας, ο γνωστός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, απλώς παρακολουθεί. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στο σινεμά, πόσο δε μάλλον στις ασφαλέστερες, όπως λέγεται, φυλακές της χώρας. Και όμως. Ο οπλισμένος ισοβίτης με το 38άρι, σε ώρα που θα έπρεπε να είναι κλεισμένος στο κελί του, διασχίζει τη φυλακή -και προφανώς τα σημεία ελέγχου- και φτάνει στα γραφεία του Αρχιφύλακα, όπου βρίσκονται άλλοι δύο βαρυποινίτες που θα έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Οι λεπτομέρειες σκοτώνουν, όπως και οι σφαίρες τελικά. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα έως τώρα.

Τελικά ποιος διαφεντεύει τις Φυλακές Δομοκού;

Πώς κυκλοφορούν όπλα μέσα στη φυλακή;

Πώς εμβληματικοί βαρυποινίτες συμμετέχουν σε ραντεβού στο γραφείο του υπεύθυνου για την φύλαξή τους, παρακάμπτοντας όλους τους κανονισμούς;

Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα δεν υπάρχει κρυφή κάμερα;

Γιατί υπάρχει πλημμελής κάλυψη από κάμερες σε διάφορα σημεία της Φυλακής;

Γιατί ο Βούλγαρος τελικά εκτελεί τον Ζακυνθινό, ενώ τον είχε ήδη αφοπλίσει;

Γιατί ο Ζακυνθινός ήθελε να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα;

Πρόκειται για εξαιρετικό σενάριο για αστυνομικό θρίλερ υψηλών προδιαγραφών.

Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές στη «Ζούγκλα»

Δύο σφαίρες στο κεφάλι του Αντώνη Παπαδάτου και μία βολίδα στον τοίχο του παλιού αρχιφυλακείου, εντόπισαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας του μέσα στις φυλακές Δομοκού, χθες το απόγευμα.

Οι Αρχές ασφαλείας κατέγραψαν τις μαρτυρίες όσων ήταν παρόντες στο περιστατικό «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τις συγκρίνουμε με τα στοιχεία της αυτοψίας που κάναμε στον χώρο», λέει με νόημα, αστυνομικός που συμμετέχει στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το θύμα είχε στην κατοχή του το 38αρι πιστόλι, αλλά αντί να τραβήξει την σκανδάλη, έπιασε… κουβέντα με τον αρχιφύλακα!

«Δεν βγαίνει νόημα με μια τέτοια συμπεριφορά. Έχεις αποφασίσει, για κάποιους λόγους, να πας με ένα όπλο και να πυροβολήσεις, αλλά αντί γι’ αυτό, προτιμάς να κάνεις μια λεκτική επίθεση σε βάρος του αρχιφύλακα», συνεχίζει ο αστυνομικός.

Όσον αφορά στον 38χρονο Βούλγαρο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για την δολοφονία, όταν αφόπλισε τον Αντώνη Παπαδάτο, τον πυροβόλησε στο κεφάλι δυο φορές.

«Τις περισσότερες φορές όταν γίνεται προσπάθεια αφοπλισμού, το όπλο μπορεί να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει κάποιον στο πόδι ή στην κοιλιακή χώρα. Τι λόγο είχε ο 38χρονος, αφού πήρε στα χέρια του το όπλο και ματαίωσε την επίθεση σε βάρος του αρχιφύλακα, να πυροβολήσει τον Παπαδάτο στο κεφάλι;», αναρωτιέται ο αστυνομικός που είναι πολύ επιφυλακτικός με όσα περιγράφουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Το όπλο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, για να εξεταστεί, καθώς δεν αποκλείεται να έχει πίσω του «ποινικό παρελθόν».

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, όπου βέβαια υπάρχει, θα εξεταστεί σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν άτομα τα οποία είχαν «βοηθητικό» ρόλο.

Πάντως, κρατούμενοι εκτός κελιών, την ώρα που η φυλακή είναι κλειστή, όπλα στα χέρια ισοβιτών, συζητήσεις μεταξύ έγκλειστων και σωφρονιστικών υπαλλήλων σε χώρους όπου δεν υπάρχουν κάμερες, μαρτυρούν μια εικόνα στις φυλακές που δεν τιμά κανέναν παρά τα όσα, κατά καιρούς εξαγγέλλονται και κάνουν επίκαιρη την φράση του πρώην αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού, Αντώνη Αραβαντινού, ο οποίος είχε πει ότι «στη φυλακή μόνο άρμα δεν έχει περάσει, γιατί δεν χωράει στην πόρτα».