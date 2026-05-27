Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας παραμένουν υψηλές για την εποχή. Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33.9οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).