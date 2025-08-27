Τον κώδωνα του κινδύνου λόγω ουσιών που ανιχνεύθηκαν σε αυγά και βλάπτουν σοβαρά την υγεία, κρούουν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ.

Έπειτα από ανάλυση δειγμάτων, ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα επικίνδυνων ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment αναλύθηκαν 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Στα ευρήματα αναφέρεται πως εντοπίστηκαν σε όλα τα δείγματα λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες» (PFAS), οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο περιβάλλον και τελικά να περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι ουσίες αυτές έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία είχαν δείξει εκτεταμένη μόλυνση αυγών.

Στην Ελλάδα εντοπίστηκαν PFAS σε όλα τα δείγματα ενώ σε πάνω από τα μισά, οι ουσίες ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα ελληνικά δείγματα καταγράφηκαν και υπολείμματα φαρμάκων. Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα προστασίας.