Περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μαθήτρια έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις ανήλικες μετά το τέλος των μαθημάτων, έξω από το Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο φοιτά.

Οι γονείς της 17χρονης προχώρησαν σε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η επίθεση έγινε για ασήμαντη αφορμή.

Μία από τις τέσσερις κοπέλες τη χαστούκισε και εκείνη σε μια πρώτη αντίδραση, έτρεξε μακριά. Τα κορίτσια την ακινητοποίησαν και δύο εκ των τεσσάρων άρχισαν να την χτυπούν στο κεφάλι.

Οι άλλες δύο ανήλικες την ώρα της επίθεσης, τις βιντεοσκοπούσαν.

Για καλή της τύχη, εργαζόμενες από γειτονικό φαρμακείο, βοήθησαν την 17χρονη και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Η 17χρονη υπέστη από τον ξυλοδαρμό, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου. Θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες.

Πληροφορίες από ΕΡΤ