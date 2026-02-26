Ένταση προκλήθηκε σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα. Μαθήτρια δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο συμμαθήτριές της.

Άγνωστη παραμένει ως τώρα η αφορμή της επίθεσης.

Το νεαρό κορίτσι έπεσε, χτύπησε το κεφάλι της και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δυο κοριτσιών.

