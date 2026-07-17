Mε την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, μια 16χρονη λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, αρπάζοντας από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας. Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.