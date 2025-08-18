Σε κωματώδη κατάσταση εντοπίστηκε ανήλικη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι που διοργανώθηκε σε χωριό του Βάλτου στο Αγρίνιο. Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη πέντε ατόμων, που ήταν υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του πάρτι, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σε χωριό του Βάλτου, συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση ποινικών νόμων, που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Η 15χρονη κοπέλα βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση εξαιτίας μέθης τις πρώτες ώρες της 15ης Αυγούστου, κατά τη διάρκεια πάρτι νεολαίας που πραγματοποιούνταν σε υπαίθριο χώρο.

Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τελικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.