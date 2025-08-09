Σε εφιάλτη εξελίχθηκαν οι διακοπές στη Σκιάθο για μία ανήλικη τουρίστρια, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο, τον οποίο γνώρισε σε κοινή παρέα στο νησί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου. Αναστατωμένη και σε κατάσταση πανικού μετέβη χθες το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα της Σκιάθου και κατήγγειλε τα όσα βίωσε.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 17χρονη οι δύο παρέες γνωρίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε νυχτερινό μαγαζί του νησιού. Ωστόσο κάποια στιγμή σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ο 23χρονος της πρότεινε να συνεχίσουν τη διασκέδαση και στο σπίτι του, σε μία εξοχική βίλα την οποία είχε νοικιάσει με τους πέντε φίλους του. Μαζί με τη 17χρονη ακολούθησε και η παρέα της.

Το πάρτι συνεχίστηκε στη βίλα. Κάποια στιγμή ο 23χρονος φέρεται να πρότεινε στη 17χρονη να πάνε στο δωμάτιό του. Εκείνη τον ακολούθησε. Όπως περιέγραψε η ανήλικη, ο νεαρός ξεκίνησε να τη φιλάει και να τη χαϊδεύει κι ενώ εκείνη του ζήτησε να σταματήσει εκείνος προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η 17χρονη είπε πως προσπαθούσε να τον απωθήσει, αλλά μάταια. Ανέφερε επίσης ότι τόσο η ίδια όσο και ο 23χρονος δεν είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Συνελήφθη ο 23χρονος

Στις αρχές σήμανε συναγερμός. Αστυνομικοί της υπηρεσίας ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό του 23χρονου, ο οποίος τελικά συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο. Παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες, ώστε η νεαρή να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

