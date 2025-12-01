Το περασμένο Σάββατο (29/11) ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς αργά το απόγευμα σε άκρη λιμανιού. Το κορίτσι ήταν αναίσθητο λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Ειδικότερα, το σημείο, στο οποίο εντοπίστηκε είναι ο Λιμενοβραχίονας της Ερέτριας.

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο σημείο έφτασαν και στελέχη της αστυνομίας για να πραγματοποιήσουν έρευνα.

Τελικά το κορίτσι που ήταν μεθυσμένο, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: EviaOnline