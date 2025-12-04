Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη που κατανάλωσε αλκοόλ σημειώθηκε στην Αχαΐα.

Η 17χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Άμεση ήταν η ιατρική παροχή των πρώτων βοηθειών, από το προσωπικό που εφημέρευε, στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, όταν από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από νεαρή γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η ανήλικη ευτυχώς διέφυγε το κίνδυνο.

Πηγή: tempo24