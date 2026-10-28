Σκηνές που θύμιζαν «Φαρ Ουέστ» εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας στη Μεσαρά, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο στην πλατεία έγινε στόχος πυροβολισμών, με τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιούν ως βασικό δράστη έναν ανήλικο και στο «κάδρο» να μπαίνει ένα ακόμη νεαρό άτομο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το όχημα ανήκει στον νονό του ανήλικου. Της επίθεσης είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με ύβρεις και απειλές, οι οποίες λίγη ώρα αργότερα έγιναν πράξη στη μέση του χωριού.

Πυρά στην πλατεία για κτηματικές διαφορές

Όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς, ο ιδιοκτήτης του οχήματος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και άκουσε τους πυροβολισμούς, δηλώνοντας ωστόσο πως δεν είδε ποιος πάτησε τη σκανδάλη. Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει την επίθεση στο ανήλικο βαφτιστήρι του.

Οι βολές έπληξαν την πλευρά του συνοδηγού, προκαλώντας ζημιές στον καθρέπτη και στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου. Αν και πληροφορίες κάνουν λόγο για κυνηγετικό όπλο, ο τύπος του παραμένει επισήμως άγνωστος, καθώς στο σημείο δεν εντοπίστηκαν κάλυκες.

Ως βασικό κίνητρο του επεισοδίου εξετάζονται χρόνιες κτηματικές διαφορές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή ενός ακόμη ατόμου στην υπόθεση.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις διωκτικές αρχές, καθώς μόλις έναν μήνα νωρίτερα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος συγγενικού του προσώπου και συγκεκριμένα του θείου του.