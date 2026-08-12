Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά (περιοχή Ακρωτηρίου) για πρόκληση πυρκαγιάς σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4, γεγονός που επισύρει ακόμα και κακουργηματικές διώξεις.

Παρά την άμεση κατάσβεση από την Πυροσβεστική, σχηματίστηκε δικογραφία για την παραπομπή του ανηλίκου στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για το τέταρτο ανάλογο περιστατικό από ανήλικο τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην περιοχή, με τον νεαρότερο εμπλεκόμενο να είναι μόλις 10 ετών.

Τα παιδιά δικαιολογούν συνήθως τις πράξεις τους ως παιχνίδι («ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά»), δείχνοντας άγνοια για το μέγεθος της καταστροφής και τις συνέπειες. Το φαινόμενο αναδεικνύει μια επιπλέον πτυχή της ανήλικης παραβατικότητας, εγείροντας προβληματισμό για το κατά πόσο η αυστηρή καταστολή και η ποινικοποίηση αρκούν για την αντιμετώπισή του.