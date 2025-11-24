Αντί να παίζουν με τους φίλους τους, έκλεβαν μηχανάκια και τα έκαναν … βίδες. Ο λόγος για δύο 14χρονους που είχαν ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων.

Πώς δρούσαν οι ανήλικοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, «οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων. Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν εντός του οικισμού σε κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, αφού πρώτα τα αποσυναρμολογούσαν».

Η δράση τους ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, ενώ στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.

Εξιχνίαση 8 περιπτώσεων κλοπής δικύκλων

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.