Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεφωνική φάρσα σε Σχολείο στο Ίλιον, λέγοντας ψευδώς, ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό του.

Οι συλλήψεις των δύο 17χρονων πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (28/01), και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Οι Αρχές, μόλις ειδοποιήθηκαν για την βόμβα, έσπευσαν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Μετά από έρευνα, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.