Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σε τρεις ανήλικους, οι οποίοι λήστευαν στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι 15χρονοι προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών τη Δευτέρα (29/12) και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ενώ την έριξαν και στο οδόστρωμα.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.