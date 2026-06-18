Το καρτέρι των δυο ανήλικων είχε στηθεί στην περιοχή της Βούλας, στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Περικλεούς. Στόχος τους ήταν να αρπάξουν το ηλεκτρικό πατίνι ενός 17χρονου. Όταν τους πλησίασε, τον έσπρωξαν με αποτέλεσμα ο νεαρός, Τουρκικής καταγωγής, να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί ελαφρά.

Για το περιστατικό, που έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ξεκίνησαν αναζητήσεις και τελικά οι δυο 15χρονοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την ίδια μέρα.

Επίσης, το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε στην περιοχή της Γλυφάδας και επιστράφηκε στον 17χρονο.

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για ληστεία ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.