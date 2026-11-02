Διακινητής ναρκωτικών ετών… 14 με «συνεργό» έναν διανομέα που εργαζόταν για λογαριασμό γνωστής αλυσίδας. Αυτά ήταν τα δύο, από τα τρία μέλη της σπείρας, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Μαζί με τον τρίτο της παρέας, ηλικίας 17 ετών, αποθήκευαν στα σπίτια τους τις παράνομες ουσίες και με μια επιχειρησιακή» μοτοσικλέτα, η οποία κατασχέθηκε, πουλούσαν ναρκωτικά κυρίως σε ανήλικους.

Η κάλυψη του διανομέα

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, «ο 21χρονος είχε αποκρύψει μέσα σε κουτί εταιρείας διανομής ναρκωτικές ουσίες , ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε ειδικά διαμορφωμένο κλειδί οχήματος με μυστική κρύπτη».

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τα κατασχεθέντα

Το πρωί της Κυριακής (01/11), μπήκε τέλος στη δράση τους, όταν τους συνέλαβαν αστυνομικοί σε Πετρούπολη και Περιστέρι και βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

-520- γραμμ. κοκαΐνης,

-44- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη,

-859- γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

πιστόλι-ρέπλικα,

μαχαίρι-πεταλούδα,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

πλήθος συσκευασιών πρόσφορες προς διακίνηση,

-5- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -6.340- ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων. Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.