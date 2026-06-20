Συμμορίες ανηλίκων έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ, βάζοντας στο στόχαστρο ηλικιωμένους και ανυποψίαστους επιβάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. πρόσφατα εξάρθρωσε δύο σπείρες, αποτελούμενες από 4 άτομα η πρώτη και πέντε η δεύτερη.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που μία ηλικιωμένη γίνεται στόχος του ανήλικου ληστή στον σταθμό ΗΣΑΠ στον Περισσό.

Ο δράστης παραμόνευε έξω από τον σταθμό και, αιφνιδιάζοντάς την τη στιγμή που έβγαινε, της απέσπασε με τη βία μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό και η γυναίκα έπεσε στο έδαφος.