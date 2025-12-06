Συνελήφθη συμμορία, η οποία διέπραττε ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού, κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα.

Μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα, οι κατηγορούμενοι, που ανάμεσα τους βρίσκονται και ανήλικοι είχαν δημιουργήσει τη συμμορία από τον Σεπτέμβριο του με σκοπό την τέλεση ληστειών.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Τα μέλη της συμμορίας δρούσαν κυρίως βραδινές ώρες.

Εντόπιζαν τα πρακτορεία που είχαν σκοπό να ληστέψουν και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικας, οι δράστες

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (1/12) στην περιοχή του Βύρωνα, τρείς ανήλικοι ηλικίας 17, 18 και 19 ετών, και ένας 20χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Σημειώνεται πως ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρατορείων τα οποία είχε ληστέψει με τους ανήλικους.

Από την έρευνα των Αρχών στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων, πιστόλι, ρόπαλο, δύο κουκούλες τύπου full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα.

Τέλος, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.