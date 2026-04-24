Στην ηλικία τους, 16 και 17 ετών, θα έπρεπε να είχαν άλλα ενδιαφέροντα. Οι δυο φίλοι όμως είχαν μπει για τα καλά στην παρανομία και λήστευαν περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων στα Νότια Προάστια. Ένας τυχαίος έλεγχος που έγινε από περιπολικό της Άμεσης Δράσης έβαλε τέλος στην παράνομη δραστηριότητά τους, ενώ αποκάλυψε και ένα μικρό οπλοστάσιο που περιελάμβανε από… χαντζάρα μέχρι αλυσοπρίονο.

Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Την περασμένη Κυριακή αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους δυο νεαρούς να περιπατάνε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, και τους έκριναν ύποπτους. Γι αυτό το λόγο τους κάλεσαν σε έλεγχο.

«Στη θέα των αστυνομικών απέρριψαν κράνη και κουκούλα τύπου full- face και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά την ακινητοποίησή τους ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και λακτίσματα τους αστυνομικούς, ενώ τραυματίσθηκε αστυνομικός ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Πώς διέπρατταν τις ληστείες

Στη συνέχεια οι δυο ανήλικοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής όπου οι αστυνομικοί δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στο στόχαστρο τους καθώς εκτιμούσαν ότι έκαναν ληστείες σε επιχειρήσεις των νοτίων προαστίων και είχαν καταφέρει να ακολουθούν τα ίχνη τους. Τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου μήνα, έκαναν κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων.

Συγκεκριμένα, «δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες, κινούμενοι με δίκυκλο, και αφού εντόπιζαν το κατάστημα- στόχο τους, ο 16χρονος εισέρχονταν σε αυτό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου και οδηγού του δικύκλου τους, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση διαφυγή και την αποφυγή εντοπισμού τους».

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Επίσης, σε κοντινό σημείο της σύλληψης τους βρέθηκε επιπλέον πιστόλι τύπου ρέπλικα, το οποίο είχαν πετάξει θέλοντας να το ξεφορτωθούν, ενώ εντοπίστηκε και το «επιχειρησιακό» τους δίκυκλο, το οποίο είχε κλαπεί ένα μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια τους

Μετά από έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 4 μαχαίρια,

• αλυσοπρίονο,

• πλαστικό περίστροφο,

• σφυρί και 2 κατσαβίδια,

• το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ,

• φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και

• ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 ληστείες και κλοπή στην Ηλιούπολη, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, σε βάρος των γονέων τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.