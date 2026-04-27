Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται πλέον δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναπτύξει έντονη εγκληματική δράση το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια προάστια της Αττικής, πραγματοποιώντας διαδοχικές ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί δρούσαν κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες, επιλέγοντας καταστήματα πιο απομακρυσμένα χωρίς πολλούς πελάτες, ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους. Για την μετακίνησή τους χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτα, ενώ φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με full face μάσκες.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν οργανωμένος. Ο ένας εισέβαλλε στο κατάστημα, απειλώντας τον υπάλληλο είτε με πιστόλι είτε με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο δεύτερος παρέμενε εκτός, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος». Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τα ταμεία, καθώς και προϊόντα από τα ράφια, πριν διαφύγουν άμεσα από το σημείο.

Βίντεο-ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν καρέ-καρέ τη δράση τους, επιβεβαιώνοντας τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Σε ένα από αυτά, διακρίνεται ένας εκ των δραστών να απειλεί υπάλληλο περιπτέρου με αιχμηρό αντικείμενο και να αποσπά τις εισπράξεις, πριν επιβιβαστεί στο δίκυκλο, όπου τον περίμενε ο συνεργός του.

Η εγκληματική τους δράση έλαβε τέλος πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους δύο ανήλικους να κινούνται πεζοί στην περιοχή του Αλίμου. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκαν ως οι φερόμενοι δράστες των ληστειών και ακινητοποιήθηκαν.

Κατά τη σύλληψη, ο 17χρονος προέβαλε αντίσταση και επιτέθηκε σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στη μέση. Στην κατοχή του 16χρονου εντοπίστηκε πιστόλι, καθώς και χατζάρα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούσαν για να απειλούν τα θύματά τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες τους, εντόπισαν και κατέσχεσαν τις full face μάσκες και τα κράνη που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, με σκοπό να αποφεύγουν την αναγνώρισή τους.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους.