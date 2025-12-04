Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Πάτρας το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πατέρας 12χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια, ότι ο γιος του ξυλοκοπήθηκε από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι τρεις 13χρονοι δράστες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο βιντεοσκοπήθηκε η επίθεση στον 12χρονο.

Οι δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθεροι.

