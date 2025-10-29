Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε σε σχολείο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, μαθητής της Α’ Λυκείου Ηγουμενίτσας, τσακώθηκε με τρεις συμμαθητές του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και εκείνοι τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και στα χέρια.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες Aρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: thespro.gr