Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στα Ιωάννινα, όπου ένας 14χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση σε συνομήλικό του συμμαθητή.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η ένταση ανάμεσα στους δύο μαθητές είχε ξεκινήσει από το πρωί της ίδιας ημέρας και κορυφώθηκε το μεσημέρι, όταν ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του. Σύμφωνα με την καταγγελία, χρησιμοποίησε ένα ξύλινο αντικείμενο, χτυπώντας τον στο χέρι, ενώ επιχείρησε χωρίς επιτυχία να τον τραυματίσει και στο κεφάλι.

Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε από συγγενείς του στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό προστίθεται στα αυξανόμενα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας, που απασχολούν την τοπική κοινωνία.