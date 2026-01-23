Επίθεση με ένα μαχαίρι «πεταλούδα» κατήγγειλε ότι δέχτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας ανήλικος στο Άλσος Συγγρού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε γύρω στη 13:30 όταν τον 16χρονο πλησίασαν τρία άτομα, πιθανότατα αλλοδαποί, και προσπάθησαν να του πάρουν προσωπικά του αντικείμενα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο νεαρός δέχτηκε ένα χτύπημα με το μαχαίρι στο δεξί του πόδι ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Το παιδί ειδοποίησε τους γονείς του και με την μητέρα του κατέληξαν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα του 16χρονου, χωρίς ευτυχώς να είναι κάτι σοβαρό.

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε η Αστυνομία και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου έχει αναλάβει την έρευνα.