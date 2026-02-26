Από αστυνομικούς του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» συνελήφθη, το απόγευμα της Τετάρτης στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο», 16χρονος κατηγορούμενος για ληστεία.

Ο ανήλικος προσέγγισε γυναίκα στην αποβάθρα του μετρό «Σταθμός Λαρίσης» και της αφαίρεσε βίαια αλυσίδα από τον λαιμό.

Το παράδοξο του περιστατικού είναι πως για να διαφύγει, εισήλθε στις ράγες του σταθμού και κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον «Σταθμό Μεταξουργείο» εντός του τούνελ.

Ως συνέπεια διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των Συρμών Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου 10 λεπτά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και αφού εντόπισαν τον 16χρονο, τον ακινητοποίησαν στο «Σταθμό Μεταξουργείο». Όταν τον συνέλαβαν το νεαρό αγόρι κατάπιε τμήμα της αφαιρεθείσας αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.