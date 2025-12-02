Συνελήφθη χθες το βράδυ (01/12), 14χρονος, γιατί οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον σταμάτησαν για έλεγχο στην περιοχή.

Ο ανήλικος προσπάθησε να τους αποφύγει και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ωστόσο, μετά από μια μικρή που απόσταση που διένυσαν οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία της εξακρίβωσης προέκυψε ότι το δίκυκλο ήταν κλεμμένο. Οι Αρχές το παράδωσαν άμεσα στον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: Thriassio