Σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται ένας 17χρονος Βρετανός υπήκοος, μετά από την σοκαριστική πτώση του από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7).

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί, αναστατώνοντας ολόκληρη την γειτονιά της οδού Σουρή. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, όπου διέμενε.

Ο θόρυβος της πτώσης κινητοποίησε αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου και ενοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του αλλά έφερε βαριά τραύματα.

Η μεταφορά έγινε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Η διάγνωση των γιατρών κάνει λόγο για πολλαπλά κατάγματα, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από το ατύχημα λόγω απροσεξίας μέχρι την κατανάλωση αλκοόλ», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του 17χρονου, καθώς και από εργαζόμενους της ξενοδοχειακής μονάδας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη τις μοιραίες ώρες πριν από την πτώση.