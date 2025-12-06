Σε σοβαρό περιστατικό αμέλειας που εκτυλίχθηκε στα Άνω Λιόσια ενεπλάκη ένας 16χρονος, ο οποίος άφησε κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο το δίχρονο ανιψάκι του, ενώ ο ίδιος διέφυγε για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν όχημα με μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας που είχε δηλωθεί κλεμμένη από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας τον περασμένο Οκτώβριο. Όταν επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν, ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, μέχρι που το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Πηνειού. Ο 16χρονος οδηγός είχε καταφέρει να διαφύγει πεζός, όμως μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών.

Άμεσα εντοπίστηκε η μητέρα του παιδιού, η οποία ανέφερε ότι το αυτοκίνητο είχε δοθεί στον ανήλικο αδελφό της, ο οποίος το οδηγούσε χωρίς άδεια. Καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα κλειδιά για να ανοίξει το όχημα, οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο για να απεγκλωβίσουν το παιδί, το οποίο ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του δίχρονου κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο 16χρονος εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθεί.

