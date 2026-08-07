Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), μέσω του Προέδρου της Cpt. Dr. Γεωργίου Βάλλη, επαναφέρει την έντονη ανησυχία της για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ενοικίασης μικρών σκαφών αναψυχής σε άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια χειριστή και την απαιτούμενη γνώση για ασφαλή πλεύση.

Στο βίντεο που κατέγραψε ο Γιώργος Βάλλης φαίνονται ανήλικα παιδιά μέσα σε ένα μικρό σκάφος και οδηγός τους να είναι ένας 12χρονος:

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. εδώ και χρόνια έχει επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται από την ενοικίαση μικρών σκαφών σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν δίπλωμα χειριστή και δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία στη θάλασσα.

Η κατοχή διπλώματος δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία. Είναι η απόδειξη ότι ο χειριστής γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ναυσιπλοΐας, μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει απέναντι στους επιβάτες του, στους λουόμενους και στους υπόλοιπους ναυτιλλομένους.

Τα περιστατικά ατυχημάτων, οι επικίνδυνες συμπεριφορές και οι καταστάσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν ότι η θάλασσα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Δεν μπορεί η ασφάλεια ανθρώπινων ζωών να βασίζεται στην τύχη ή στην άγνοια.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. ζητά άμεσα αυστηρότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών, ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και ξεκάθαρο πλαίσιο ώστε κανένα άτομο χωρίς την απαραίτητη άδεια και γνώση να μην μπορεί να χειρίζεται σκάφος που θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο και τους γύρω του.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά για θέματα ναυτικής ασφάλειας, γιατί η πρόληψη είναι η μόνη πραγματική προστασία πριν συμβεί μια νέα τραγωδία.