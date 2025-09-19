‘Ενα ΙΧ το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες οδηγούσε ανήλικος, πήρε σβάρνα δύο σταθμευμένα ΙΧ επί της οδού Μάνης, κάθετου στενού που οδηγεί στον παραλιακό της Πειραϊκής

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από εκκωφαντικό θόρυβο σύγκρουσης οχημάτων.

Ένα ΙΧ το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες οδηγούσε ανήλικος, πήρε σβάρνα δύο σταθμευμένα ΙΧ επί της οδού Μάνης, κάθετου στενού που οδηγεί στον παραλιακό της Πειραϊκής.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο ανήλικος φέρεται να έκανε βόλτα στα στενά της γειτονιάς με αυξημένη ταχύτητα.

Γερανοφόρο όχημα έχει ήδη παραλάβει το ένα ΙΧ, ενώ αναμένεται και η μεταφορά του δεύτερου.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πηγή: PeiraeusPress.gr