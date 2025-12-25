Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε Παραμονή Χριστουγέννων στις 19:00 το απόγευμα στο Χαϊδάρι.

Ανήλικος οδηγούσε και πήγαινε προς την οδό Πάρνηθος, όταν συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, η οποία βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 38χρονου οδηγού μηχανής.

Σημειώνεται πως ο 17χρονος είχε δίπλωμα, όμως απαγορεύεται να οδηγεί χωρίς παρουσία ενηλίκου, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Σημειώνεται ότι ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Οσο για τον 17χρονο υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος του 17χρονου.

Τέλος, συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.